Puglia | arrestato l’ex assessore Pisicchio per corruzione e truffa

(Di mercoledì 10 aprile 2024) (Adnkronos) –peril presidente dell'Arti (Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l'innovazione) ed exregionale della giunta Emiliano, Alfonso. Con lui ai domiciliari è finito anche suo fratello Enzo Roberto, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 7 persone (una in carcere, 4 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – arrestato per corruzione e truffa il presidente dell'Arti (Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l'innovazione) ed ex assessore regionale della giunta Emiliano, Alfonso ... (periodicodaily)

Pubblicato il 10 Aprile, 2024 (Adnkronos) – arrestato per corruzione e truffa il presidente dell'Arti (Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l'innovazione) ed ex assessore regionale della ... (dayitalianews)

Alfonso Pisicchio , ex assessore della Regione Puglia , e suo fratello Enzo Pisicchio , sono stati posti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bari su possibili episodi ... (open.online)

Corruzione e truffa in Puglia, l’ex assessore regionale Pisicchio arrestato con il fratello - Bari. I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno attualmente eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di sette individui, che… Leggi ...informazione

Altra grana per Emiliano: arrestati l'ex assessore Alfonso Pisicchio e suo fratello per corruzione - Le accuse di corruzione e turbata libertà degli incanti riguardano il periodo in cui era assessore della giunta Emiliano, quando avrebbe utilizzato ...huffingtonpost

Corruzione, truffa e appalti 'pilotati' al Comune di Bari: cinque arresti, ai domiciliari ex assessore regionale Pisicchio e suo fratello Enzo - In carcere è finito Cosimo Napoletano, ai arresti domiciliari Francesco Catanese ... in procedimenti amministrativi funzionali a ottenere finanziamenti, erogati dalla Regione Puglia, nell’ambito di ...baritoday