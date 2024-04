Puglia | arrestato il fedelissimo di Emiliano | l’ex assessore Alfonso Pisicchio

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un’altra scossa ha colpito la politica pugliese con l’arresto deldella Regione, insieme al suo fratello Enzo, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Bari riguardante presunti appalti truccati. L’arresto segue di pochi giorni quello delassessora Anita Maurodinoia e del marito Sandro Cataldo, coinvolto in un’indagine simile. L’evento ha scosso ulteriormente la tranquilla via Gentile, già colpita dalle indagini precedenti. Secondo quanto riportato dalle autorità,, che si era dimesso dal ruolo di commissario straordinario dell’Arti nel pomeriggio prima del suo arresto, e suo fratello Enzo sono stati arrestati insieme ad altre tre persone. Le accuse variano dalle ipotesi di corruzione ...

