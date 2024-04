Puglia | arrestati l' ex assessore Alfonso Pisicchio e il fratello Enzo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'exdella Regionee suo, sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Procura di Bari. I reati contestati all'exregionale, arrestato con altre cinque persone (una in carcere, quattro agli arresti domiciliari e due destinatarie del divieto di esercitare le attività professionali per 12 mesi) sono, tra l'altro, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti.