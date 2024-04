PSG Barcellona | Marquinhos nella storia | record di presenze per lui

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 aprile 2024), difensore del PSG, è diventato il giocatore con piùdel club in occasione della gara colè appena diventato il giocatore con piùdel Paris Saint-Germain. L’ex Roma salutò la capitale italiana per trasferirsi in quella francese nel 2013 collezionando 436 gettoni. Il capitano di serata