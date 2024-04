PSG-Barcellona in tv | canale | orario e streaming andata quarti Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alle 21:00 di mercoledì 10 aprile al Parco dei Principi PSG escenderanno in campo in occasione del match dideidi finale di. Le due squadre si affrontano per la quarta volta aidi finale die nella memoria c’è la clamorosa rimonta dei blaugrana del 2016/17. Tanti i diffidati per le due squadre: Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte per i padroni di casa, che devono fare i conti con la squalifica di Hakimi in questo primo confronto. Christensen, De Jong, Ferran Torres, João Félix, Ronald Araújo, Sergi Roberto, Yamal i giocatori a rischio squalifica per il Barca di Xavi. La partita sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma Prime Video. ...