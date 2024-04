Psg-Barcellona | Donnarumma uscita a vuoto | Raphinha fa gol | 0-1 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ilpassa in vantaggio. Nel match contro il Psg, valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024, i ragazzi di Xavi trovano la rete dello 0-1 grazie all’azione partita da Robert Lewandowski che, spalle alla porta, riesce a dare i tempi giusti all’attacco blaugrana. Cross dalla destra e, colpevolmente, esce asfiorando solamente la palla che finisce sui piedi di. Il giocatore del, a porta vuota, non può che fare 1-0. Ecco ildel gol. SportFace.