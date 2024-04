Provincia Porta d’Italia | l’assessore Biselli | “Fiumicino corre verso un futuro radioso”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – “Il voto del Consiglio comunale sull’istituzione della nuovarappresenta un imnte passo in avantila completa autonomia del nostro territorio: attendendo l’esito delle votazioni degli altri Consigli, non posso che esprimere soddisfazione e piena condivisione”. A dirlo, in un comunicato stampa, èRaffaello. “Quando 32 anni fa il Comune disi rese indipendente da Roma, nessuno credeva che ce l’avrebbe davvero fatta a far fronte alle imnti sfide che lo attendevano. Il tempo ha però dimostrato il contrario: il nostro è un territorio ricco di potenzialità come pochissimi altri. Ora è il momento di compiere un passo in più: il ...