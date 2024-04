Provincia Porta d’Italia | anche il Comune di Santa Marinella approva

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il Sindaco Mario Baccini ha effettuato una visita presso la torre dicontrollo dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci per conoscere, ancora più da vicino, una delle realtà più imnti che operano sul nostro territorio, grazie alla quale, oltre 40 milioni di passeggeri ogni anno transitano per la città di Fiumicino. “Un simbolo rappresentativo di una territorio che da sempre ospita uno degli aeroporti internazionali più imnti del mondo che ha implementato, negli anni, servizi, prestazioni e rotte fino adivenire un hub di altissimo livello. – ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini – è stato molto suggestivo salire sulla torre ed ammirare il lavoro attento dei controllori di volo che ogni giorno assicurano lo spazio areo a migliaia di passeggeri. – ha proseguito – Una collaborazione imnte quella con Enav per garantire operazioni ...