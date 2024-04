Promuovere la città Ecco un video ad hoc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Unturistico per valorizzare Fucecchio. L’amministrazione comunale di Fucecchio, con il supporto e la collaborazione delle associazioni Pro Loco Fucecchio e Fucecchio Turismo, ha progettato unche – grazie alla presenza dell’attrice Carlotta Rondana - racconta i luoghi più affascinanti della. L’attrice interpreta il ruolo della turista che è alla ricerca di un borgo della Toscana minore, fuori dalle rotte del turismo di massa, per scoprire paesaggi inaspettati e luoghi che conservano ancora la bellezza e l’autenticità di un tempo. "Ho pensato di coinvolgere un’attrice per dare profondità alle immagini e rendere più empatico il. Questo filmato sarà pubblicato e sponsorizzato sui principali canali social, sarà inviato alle agenzie di incoming e utilizzato all’interno delle principali fiere di ...