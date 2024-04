Promozione | oggi la Coppa Italia Antella e Lebowski per il trofeo E in ballo c’è anche l’Eccellenza

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il gran giorno dell’appuntamento con la storia è arrivato. Stasera allo stadio "Bozzi", ore 20.30, l’99 e il Centro Storicosi contenderanno la finale della 58ª edizione didi. Un appuntamento da non sbagliare, unache le due società fiorentine non sono mai riuscite a conquistare nella loro storia calcistica. Inoltre, quest’anno è previsto che la vincente delladi, accederà al quadrangolare con le tre vincenti dei play-off dei tre gironi. La società che si aggiudicherà questo mini-torneo (con molta probabilità si giocherà domenica 26 maggio, le semifinali, e domenica 2 giugno, la finale) guadagnerà il diritto allain Eccellenza per la ...

Ultima chiamata per il Pieve Fosciana che si gioca le residue speranze di salvezza sul terreno dell’ Alleanza Giovanile Dicomano , in uno scontro diretto da vincere per ridurre il gap ed agganciare ... (sport.quotidiano)

Calcio dilettanti minore fermo per la disputa delle finali di coppa e spazio ai recuperi, per rimettere tutti i campionati in pari, in attesa dello sprint finale che inizierà dopo Pasqua, il ... (sport.quotidiano)

