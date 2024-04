Project 007 | IO Interactive accoglie ex membro di Massive Entertainment

(Di mercoledì 10 aprile 2024) IOè al lavoro su un nuovo titolo dedicato a James Bond già da un po’ di tempo. Nonostante ciò, il team di sviluppo non ha diffuso dettagli importanti sul gioco con codename007. Mentre lo sviluppo prosegue, lo studioRodrigo Santoro, exdinel team, nel ruolo di Missions Director. Sono lieto di far parte di IOI. Ammiro come lo studio voglia innovarsi e creare nuove esperienze di gioco memorabili. Questa scelta è degna di nota, sopratutto in un periodo in cui tutte le compagnie si concentrano sullo sviluppo di sequel.007 ha avuto la mia attenzione fin dal momento dell’annuncio, mi sento fortunato a far parte del team di sviluppo. Ho avuto modo di scoprire altri dettagli sul gioco e posso dire che si ...

