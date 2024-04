Programmi per gestire Android da PC e trasferire file

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Se finora abbiamo utilizzato idei produttori per connettere il telefono al PC (o nessuno), è arrivato il momento buono per cambiare le abitudini, visto che sono presenti delle app più semplici da configurare perda PC e. Possiamo installare app non solo per, ma di gestione totale (come AirDroid), che permettono di creare anche backup, copiare contatti e messaggi ealtre funzioni del telefono. LEGGI ANCHE -> Controllareda PC in 8 modi possibili1) Collegamento al telefono Il primo programma da provare per perda PC eè Collegamento al telefono, un'app ...