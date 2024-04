Progetto Young I gruppi di lettura della libreria Gori

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Li chiamano ‘generazione Z’ oppure ‘generazione Alpha’. Sbagliato credere che alla loro età buchino lo schermo e basta. Si ‘macinano’ capitoli e pagine, si entra nelle storie, si viaggia nella fantasia e magari si fanno nuove amicizie. Piccoli lettori crescono alla, l’unicaindipendente dentro le mura che, forte dell’esperienza del gruppo di‘lento’ per i grandi, ora punta a scommettere anche sugli adolescenti, che siedono sui banchi delle medie. E che il sabato pomeriggio, anziché "fare le vasche", preferiscono ritrovarsi e confrontarsi su trame e titoli inprendendo parte al gruppo di": l’appuntamento è per il terzo sabato del mese, alle 16.30 (il prossimo sabato 20 aprile). Il tema lo sceglie di volta in volta ...

