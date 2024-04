Processo ad Amanda Knox | chiesti 3 anni per calunnia contro Patrick Lumumba | “Voleva sviare le indagini”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Sarà rinviato al 5 giugno ilin corso a Firenze a carico di: l'accusa ha chiesto la conferma tredi reclusione per averetonelle prime fasi delle indagini sull'omicidio di Meredith Kercher. Il legale di lui: "Ha mandato in carcere un padre di famiglia, non ha nemmeno chiesto scusa".