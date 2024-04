Procedura di gara per tre interventi pubblici a Terranuova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Arezzo, 10 aprile 2024 – È stata appena pubblicata ladiche porterà all’assegnazione di tre importanti lavori per migliorare la viabilità urbana aBracciolini: uno previsto in via Paperina in prossimità della rotatoria, uno nell’intersezione tra via Vittorio Veneto, via Bigazzi e via fratelli Kennedy ed uno in via Vittorio Veneto, da via Giorgio La Pira a via Aldo Moro. “L’obiettivo primario di questi– ha detto il Sindaco di, Sergio Chienni – è il miglioramento della sicurezza e della funzionalità per il traffico veicolare e pedonale. L’investimento complessivo per le tre opere è di circa un milione di euro, già finanziato”. Per l’intervento di allargamento di via Paperina, a partire dal limite est del lotto dell’edificio, il marciapiede proseguirà ...