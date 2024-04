(Di mercoledì 10 aprile 2024) “To Kill a Baby is Not a Fundamental Right” è lo slogan usato da Pro& Famiglia per protestarel’inserimento dell'deidell'Ue

Pro Vita in campo contro aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue - “To Kill a Baby is Not a Fundamental Right” è lo slogan usato da Pro Vita & Famiglia per protestare contro l’inserimento dell'aborto nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Ue ...ilgiornale

Pfizer Italia con la Nazionale di Rugby per “MEN’S PRO”, campagna di informazione sul tumore della prostata metastatico - ma anche a garantire loro una buona qualità di Vita”. La Campagna “MEN’S PRO” ha anche l’obiettivo di sensibilizzare su tutti quei fattori che ostacolano la prevenzione e la diagnosi tempestiva del ...quotidianosanita

Tumore alla prostata, al via campagna Men's pro con la nazionale di Rugby - Milano, (askanews) - La speranza di Vita dei pazienti con tumore alla prostata, fino a pochi anni fa, era di sei mesi. Oggi si avvia a superare i cinque anni, grazie alla diagnosi precoce, ai progress ...libero