Primario indagato per violenza sessuale a Pavia | gli abusi segnalati in questionari anonimi dell’università

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – “Non abbiamo archiviato il procedimento, abbiamo rispettato leggi e procedure”. Sul caso di undel policlinico San Matteocon l’accusa diaggravata dall'abuso di autorità ai danni di undici specializzande del suo reparto, l’Università non intende passare per chi ha messo la polvere sotto il tappeto: “l’ateneo mette sempre al centro il rispetto della persona e la creazione di un ambiente sicuro e sereno. Ci sta particolarmente a cuore la fiducia che studentesse e studenti riservano all'Università per la tutela della loro dignità e integrità personale. Non è mai stato e non sarà mai accettato alcun comportamento prevaricatorio che crei disagio ai componenti della Comunità accademica. Nel caso specifico, avevamo a suo tempo prestato immediato ...

