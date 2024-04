Prima uscita pubblica per Edoardo Berlusconi | nipote di Silvio e orgoglio di mamma Barbara | i commenti sui social

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alladel film su Ennio Doris, amico intimo di, non potevano mancare i famigliari dell’imprenditore ed ex presidente del Consiglio. In particolare, tra le foto fatte con tutto il cast e in particolare con il protagonista, Massimo Ghini,presenta il figlio 15enne,. La reazione del popolo deiè entusiasta: “Tutto suo nonno!”.Leggi anche: Il figlio di Ben Affleck e Jennifer Garner si dichiara uomo. L’annuncio al funerale del nonno Iimpazziti perLa famigliaera presente quasi al completo, lunedì 8 aprile. L’occasione è quella delladel film sul fondatore di Mediolanum, Ennio Doris – ...

Re Carlo starebbe meglio e sarebbe pronto a ritornare alla sua vita pubblica. Di questo sono convinti gli esperti reali, che dopo aver visto il monarca a Windsor per la messa di Pasqua hanno... (ilmattino)

Era atteso da tempo e non ha deluso le aspettative di chi voleva vederlo ancora sorridere nonostante le difficoltà. Re Carlo ha coraggiosamente deciso di tornare in pubblico dopo la diagnosi di ... (dilei)

I primi scatti del Re È stata una Pasqua insolita quella che ha vissuto la Royal Family Inglese. Carlo III, però, è tornato a farsi vedere per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio del ... (361magazine)

Ascolti 9 aprile: Belve contro La signora delle rose, partita, Le Iene - Come tutte le mattine, anche oggi poco dopo le 10.00 sono usciti i dati auditel di ieri. Vediamo, quindi, come sono andati in ascolti i programmi andati ...lanostratv

Haikyu!! The Dumpster Battle si avvicina: ecco quando il film arriverà in Italia! - A partire dal 30 maggio 2024 il film Haikyu!! The Dumpster Battle sarà trasmesso nei cinema internazionali, vediamo quando sarà il turno dell'Italia.anime.everyeye

Prima uscita da neopapà, Robert Pattinson torna al look spettinato in stile “Twilight” - B arba rasatissima, basette regolate al millimetro, taglio corto con ciuffi selvaggi. Per la sua Prima apparizione ufficiale dopo tanto tempo, il neo-papà Robert Pattinson archivia il pettine e torna ...iodonna