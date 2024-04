(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Non basta asfaltare, dobbiamo mettere le persone al centro". Sulle prioritàni, oggi assessore ai Servizi sociali,candidata sindaco nella storia di, non ha dubbi: "Corro per vincere, voglio mettere la mia esperienza e la mia sensibilità al servizio di tutti". Esponente della Lega, 67 anni, 42 dei quali "trascorsi nel campo sanitario",della pensione era coordinatrice degli infermieri all‘Asst. "Ed è assistendo i pazienti che si è formata la mia mentalità", racconta. Dopo lo strappo con i compagni della Civica vapriese, lei ha incassato l‘endorsement dei partiti, il suo, Fratelli d‘Italia e Noi Moderati, "mentre Forza Italia non ci darà il simbolo, ma l‘appoggio esterno". L‘aspirantecittadina alla ...

Con l’arrivo della stagione primaverile, è tempo di dare un’occhiata alle ultime tendenze della moda calzaturiera. Per una donna le scarpe giocano un ruolo cruciale nel definire lo stile, e per il ... (robadadonne)

Un allenatore è stato esonera to per il suo atteggiamento nei confronti di un arbitro donna . E’ successo in Sardegna, nel campionato di Prima categoria , dove il Settimo San Pietro 1967 ha deciso di ... (sportface)

Prima Categoria , l’allenatore del Settimo esonerato per aver insultato l’ arbitro donna in campo con offese ed insulti In Prima Categoria è avvenuto un fatto abbastanza grave: l’allenatore del ... (calcionews24)

Prima donna in gara a Vaprio. Maria Luisa Mariani si presenta - "Non basta asfaltare, dobbiamo mettere le persone al centro". Sulle priorità Maria Luisa Mariani, oggi assessore ai Servizi sociali, Prima donna candidata sindaco nella storia di Vaprio, non ha dubbi: ...ilgiorno

Intanto che... la vita in corsia - L’autobiografia di una MoglieMammaMedico sempre di corsa che è riuscita ad avere successo su tutti i fronti. La ricetta di Elisabetta Buscarini, gastroenterologa di fama mondiale, per non lasciarsi tr ...laprovinciacr

Vino: nasce il nuovo gruppo familiare 'Marilisa Allegrini' - E' uno dei nomi di vertice dell'enologia italiana e internazionale, Marilisa Allegrini - Prima donna a comparire sulla copertina di Wine Spectator - che ora si affaccia al mercato con una nuovo gruppo ...ansa