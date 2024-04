Prima Categoria Coppa Marche | stasera la finalissima tra Real Cameranese e Vigor Montecosaro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Alle 20.30 la squadra di Pantalone si gioca il trofeo contro la formazione seconda in classifica nel girone C. Arbitra Tavani di Jesi ANCONA, 10 aprile 2024 – Ci siamo: tra poche ore sapremo chi vincerà latra. Alle 20.30 di, mercoledì 10 aprile, si disputerà al “Paolinelli” di Ancona latra i rossoneri di Pantalone e i giallorossi di Pierantoni, rispettivamente terza del girone B e seconda del girone C. Arbitrerà il match Alfred Tavani della sezione di Jesi. Il cammino dellaLa formazione di Camerano, nello specifico, arriva all’atto finale avendo vinto solamente una partita. Sia ...

Uscita indenne, sabato scorso dal campo della rivale Vigor Montecosaro (2-2, pareggio di Mulinari su rigore al 96’), la Settempeda ha ormai un piede in Promozione . Sabato, in casa contro la ... (sport.quotidiano)

Merate: atleti Roseda primi della provincia a Concorezzo - Una due giorni molto intensa per le giovani categorie della rotellistica lombarda lo scorso sabato 6 e domenica 7 sulla pista di ...merateonline

Al via la Prima Giornata Nazionale del Made in Italy - Ma tutte le categorie rappresentate dall’associazione hanno registrato ... Secondo un rapporto di Fondazione Edison, in questo settore l’Italia è al primo posto in Europa per valore e produzione e ...repubblica

SVELATO IL CALENDARIO DELLA RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2024 - 2 NUOVE LOCATION E 2 NUOVI ATLETI PER UNA STAGIONE RICCA DI EMOZIONI E ADRENALINA Il campionato di tuffi da grandi altezze celebra le oltre 100 tappe e il 30 giugno tornerà a Polignano a Mare per l’11 ...ilnautilus