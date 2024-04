Prima categoria C’è aria di festa nella Settempeda La Promozione è a un passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Uscita indenne, sabato scorso dal campo della rivale Vigor Montecosaro (2-2, pareggio di Mulinari su rigore al 96’), laha ormai un piede in. Sabato, in casa contro la Cingolana, si gioca il primo match point per il salto di. Infatti, mancano quattro gare al termine del campionato die i punti di vantaggio dei biancorossi allenati da Ciattaglia restano 8 (59, Montecosaro 51). In caso di vittoria della squadra di San Severino, di fronte al proprio pubblico, e di un contemporaneo mancato successo della Vigor sul terreno di gioco della Passatempese, scatterebbe matematicamente il primo posto in classifica. E dunque ladellain.... "I ragazzi sono ...