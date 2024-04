Prezzi del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 86,83 dollari al barile con un aumento dello 0,28% mentre il Brent con ... (quotidiano)

Prezzo petrolio in lieve aumento, Wti a 85,35 dollari - ROMA, 10 APR – Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio è scambiato a 85,35 dollari al barile con un aumento dello 0,14% mentre ...lasicilia

Borsa: Europa parte prudente, a Milano (+0,05%) scatta Poste (+1,7%) - In coda Tim (-1,2%), dopo il rally della vigilia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 apr - Avvio con il freno a mano tirato per le Borse europee che scontano l'incertezza sulle prossime mo ...borsa.corriere

Il più grande trader di petrolio al mondo vede il barile oltre 100$ entro la fine del 2024 - Secondo Vitol Group, la più grande azienda indipendente nel mondo del trading del petrolio, il Prezzo del barile nel corso del 2024 manterrà un forte supporto a 80$ e potrà avere picchi oltre i 100$.tradingonline