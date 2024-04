Prezzo gas in Italia in lieve rialzo a 28 | 52 euro al MWh

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il valore dell'indice Igi (n gas index) per il 10 aprile è pari 28,52al MWh, inrispetto al 9 aprile attestatosi a 27,79al MWh. Lo comunica il Gme, Gestore dei mercati energetici. L'indice, calcolato giornalmente dal Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas ine si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

