Presentazione lista del Pd | De Bernardis | “Il nostro un partito aperto al dialogo e all’ascolto | capillare sul territorio”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Bergamo. Sabato 13 aprile 2024 dalle ore 16.30 al Parco dei Colli, l’ex Parco Agricolo Ecologico, e più precisamente all’ingresso da Piazza Aquileia verso Via Santa Croce a Grumello al Piano è in programma la conferenza stampa diufficiale delladelDemocratico della Città di Bergamo a sostengo della candidatura di Elena Carnevali Sindaca. Saranno presenti tutti i candidati e tutte le candidate, Elena Carnevali e i consiglieri regionali bergamaschi delDemocratico. Proprio come nel 2014 e nel 2019, anche questa volta il PD sceglie un luogo iconico per lanciare la propria campagna elettorale. L’ex Parco Agricolo Ecologico di Grumello del Piano è infatti un’area che è stata inserita nei dieci anni della nostra Amministrazione all’interno il Parco dei Colli e che fa parte della cintura ...