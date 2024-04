Premi in denaro alle Olimpiadi | è una svolta storica | quanto guadagneranno le medaglie d’oro

Dopo la squalifica subita all’Atp Dubai in seguito a aggressioni verbali a un giudice di libea, il tennista russo Andrey Rublev ha fatto reclamo ed è stato accolto . Secondo quanto riportato dalla ... (ilnapolista)

Il russo era stato squalificato a Dubai per aver aggredito verbalmente un giudice di linea ROMA - Squalificato venerdì nella semifinale del torneo ATP 500 di Dubai contro il kazako Alexander Bublik ... (ilgiornaleditalia)

Quanto guadagna il vincitore del Festival di Sanremo 2024: c’è un premio in denaro? Per il vincitore del Festival di Sanremo 2024 c’è un premio in denaro e Quanto guadagna il cantante campione della ... (tpi)