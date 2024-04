Preghiera della sera 10 Aprile 2024 | “Donami la Tua pace”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) “la Tua”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Consola la mia anima” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, ... (lalucedimaria)

Gli uomini pregano, le donne sono rinchiuse in una "rete da pollaio". Le immagini provenienti da Centocelle, quartiere della periferia est di Roma , in occasione della fine del Ramadan, il ... (iltempo)

Tragedia di Suviana, il cordoglio del vescovo Paccosi - "Siamo vicini come comunità cattolica, alla famiglia di Alessandro d’Andrea, il giovane tecnico specializzato originario della nostra diocesi, che risulta ancora disperso nell’incidente sul lavoro del ...toscanaoggi

Ramadan, i credenti musulmani al palazzetto dello sport di Cuneo per la festa dell’Eid al-Fitr - L’ormai tradizionale momento di Preghiera conclusivo del mese di digiuno si è svolto nella mattinata di oggi (10 aprile). Manassero: “Un momento di riflessione per una comunità che, come tutti, soffre ...targatocn

Guerra Israele-Hamas, Gantz: "Restiamo liberi di agire a Gaza, anche a Rafah". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas, Gantz: 'Restiamo liberi di agire a Gaza, anche a Rafah'. LIVE ...tg24.sky