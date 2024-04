Povertà sanitaria sotto la lente Un’indagine per saperne di più

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Visite specialistiche ed esami diagnostici: per accorciare i tempi, si sa, mettere mano al portafogli è inevitabile. E che dire delle medicine? In farmacia si spende più che al supermercato. E chi non ce la fa? C’è anche chi rinuncia a curarsi, sì. Proprio per tratteggiare un quadro il più possibile aderente a questa sconfortante realtà, ha preso il via lunedì e proseguirà per sette settimane una ricerca che mai prima d’ora era stata condotta in provincia di Sondrio. L’indagine nasce nel contesto di ProPositivi, il primo progetto di welfare comunitario promosso dalla Fondazione Pro Valtellina e finanziato dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Peppino Vismara e dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo. Trenta volontarie e volontariporranno ai residenti un breve questionario volto a inquadrare meglio un fenomeno che anno dopo anno e - senza timore di ...

Gimbe: 'Nel 2022 ha rinunciato a curarsi il 7,2 per cento dei calabresi': In dettaglio l'analisi si concentra su spesa sanitaria out - of - pocket, impatto della spesa per ... rinunce a prestazioni sanitarie e povertà assoluta. Nel 2022, è scritto in una nota, 'il 16,7% ...

Quasi 2 milioni di italiani non si cura per motivi economici: ...dalla crisi di sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e dall'aumento della povertà assoluta. Secondo i dati del sistema dei conti ISTAT - SHA, nel 2022 la spesa sanitaria totale in Italia è ...