(Di mercoledì 10 aprile 2024) Palermo, 10 apr. (Adnkronos) – IdellaalCruise Global di, la più importante fiera al mondo del settore crocieristico. Lo stand ‘Cruise Italy’, dove l’Autorità di sistema portuale del mare diè presente con altre autorità italiane, è stato inaugurato ieri dal viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. L?AdSp ha ricevuto un premio, ritirato dal segretario generale Luca Lupi, per i risultati ottenuti e per il traffico crocieristico in costante ascesa. Se nel 2023 il porto di Palermo ha sfiorato il milione di crocieristi con 220 approdi, nel 2024 si prevede un aumento di accosti superiore di circa l?8%: ?Un successo di squadra che coinvolge le donne e gli uomini dell?AdSp del Mare di ...

Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Sono 7.000 i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in Sicilia , con 1.700 persone già oggi impegnate ... (dayitalianews)

Porti, la Sicilia occidentale al Seatrade di Miami - I Porti della Sicilia occidentale al Seatrade Cruise Global di Miami, la più importante fiera al mondo del settore crocieristico. Lo stand 'Cruise Italy', dove l'Autorità di sistema portuale del mare ...adnkronos

I Porti della Sicilia occidentale al Seatrade di Miami inaugurato da Rixi - Il viceministro: “Il mare è centrale in ogni segmento” Il segretario generale Lupi: “Il nostro lavoro riconosciuto dai traffici in aumento” Impulso agli stabilimenti Fincantieri di Palermo, Castellamm ...ilnautilus

Sicilia baciata dalla fortuna, vincite per 45mila euro - Pioggia di vincite in Sicilia nel concorso del 10eLotto di martedì 9 aprile. A Catania, come riporta Agipronews, vinti 15mila euro grazie a un “7 Doppio Oro” in un’estrazione frequente, formula che ha ...mondopalermo