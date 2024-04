Porta droga al marito in carcere | arrestata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva addosso 215 grammi di hashish la donnaieri neldi Avellino grazie al fiuto del cane antiA-Iron. La signora stava per incontrare ildetenuto nella struttura penitenziaria avellinese. “Complimenti al distaccamento di Avellino del gruppo regionale dei cinofili per la brillante operazione”, commentano Ciro Auricchio e Giuseppe Moretti, rispettivamente segretario regionale e presidente dell’Uspp. “Oramai A-Iron sta diventando un incubo per gli spacciatori, – affermano i due sindacalisti – e la polizia penitenziaria è un corpo professionale e altamente specializzato in grado di contrastare la criminalità e di fronteggiare i continui tentativi di introduzione nelle carceri die cellulari”. “Ad Avellino, nonostante la grave carenza ...