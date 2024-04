Pontina | scatta l’alt al furgone | loro scendono e scappano nei campi | “A bordo bottino da 10 000 euro”

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La Polizia Stradale ha intercettato un“sospetto” sullanei giorni scorsi. Ma una volta intimato, per tutta risposta, gli occupanti sono fuggiti a piedi abbandonando il mezzo. Ecco cosa è successo. Polizia Stradale – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Non soltanto incidenti. Latorna oggi alla ribalta della cronaca per un maxi carico di merce rubata (dal valore, se rivenduta sul mercato illegale, di almeno 10.000) bloccato sulla statale 148 dagli agenti della Polstrada. Ilè stato intercettato alezza dello svincolo per Borgo Montello/Cisterna di Latina: le persone aperò, alla vista degli agenti, si sono dati ad una precipitosa fuga nelle campagne circostanti. Sbuca un cavallo sulla ...

Prorogata la campagna “Bellezze Pontine”, promossa dalla Provincia di Latina - Lanciata all'inizio di marzo, la campagna ha ottenuto un significativo apprezzamento, promuovendo i luoghi più iconici della Provincia attraverso banner pubblicitari posizionati in aree di sosta strat ...latinaquotidiano

Latina, è difficile ma non impossibile: ecco cosa serve per i playoff - La formazione Pontina si ritrova ora con la calcolatrice tra le mani in vista degli ultimi 180 minuti della regular season, con la consapevolezza che vincere le ultime due sfide potrebbe non bastare.gazzettaregionale