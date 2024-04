Ponte Vecchio | via libera al gran restauro Lavori in tre fasi | cosa sarà fatto e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Firenze, 10 aprile 2024 - Entrerà nel vivo il prossimo ottobre ildedel, che interesserà principalmente la pavimentazione, le arcate e le pile, per un investimento di 2 milioni che saranno finanziati dal Comune di Firenze e al 50% dalla famiglia Antinori, nell'ambito delle celebrazione per i 50 anni del vino Tignanello. È il progetto presentato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella e dal marchese Piero Antinori. PRESSPHOTO Firenze presentazionedel: il sindaco Dario Nardella, l'ing. Tartaglia e il marchese Piero Antinori con le figlie. Foto Marco Mori/New Press Photo Isi svolgeranno in tree finiranno nel 2026. Tra gli interventi in programma, non di natura ...