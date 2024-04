Ponte Vecchio | restauro in autunno Con il contributo degli Antinori

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Anchesi rifà il look. Nato dopo l'alluvione del 1333, più o meno dov'era ilda Rubaconte portato via dalla forza del fiume, è patrimonio di Firenze e del suo paesaggio. Non ha problemi di stabilità: gli serve qualche ritocco. Quando nacque, per finanziarlo, costruirono sopra le botteghe. Prima c'erano anche i macellai. Ora gli orafi. I lavori diconservativo cominceranno in. Interesseranno i materiali originari di tutti gli elementi: armille, prospetti, arcate, pile, spalle, muri d'ala, pavimentazione e i parapetti nelle due piazzette centrali al fine di garantirne la loro conservazione nel tempo