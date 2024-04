Pomezia | niente Piazza Indipendenza per la Festa della Liberazione | L’ANPI | “Spostati nella piazza secondaria”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Monta la polemica a seguitodecisione del Comune di ‘spostare’ la celebrazione del 25 aprile dallaPrincipalecittà per consentire lo svolgimento degli eventi dedicati alla fondazione di. Insorgeche parla di “delegittimazione di unache è di tutti gli italiani”. Le celebrazionisi terranno invece in un’altracittà. Comune di– ilcorrierecitta.comAnche se mancano diversi giorni allastamattina in città è scaturita la polemica in merito all’organizzazione degli eventi che interesseranno proprio la ...