Polizia Usa uccide afroamericano con 96 colpi in 42 secondi Il video choc della bodycam

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 – Chicago, quartiere di Humboldt Park. Dexter Reed,di 26 anni, si trova a bordo del suo Suv bianco, quando viene fermato ad un controllo stradale perché senza cintura. Gli agenti si avvicinano al finestrino, il giovane lo abbassa timidamente, poi lo rialza e si rifiuta di uscire dall’auto per dare le sue generalità. Arrivano altri agenti estraendo dalla fondina le armi. Il 'Civilian Office of Police Accountability' ha affermato che secondo le indagini preliminari Reed avrebbe sparato per primo, ferendo un agente. A quel punto quattro agenti rispondono al fuoco, sparando all’impazzata 96in soli 42, come mostra le immagini riprese dalladi uno degli agenti. Gli spari però sono continuati anche dopo che “Reed è uscito dal suo veicolo ed è caduto a terra”, ha ...