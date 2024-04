Polizia uccide un 26enne con 96 colpi in 42 secondi durante un controllo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ancora polemiche sulla violenza dellanegli Stati Uniti d'America. E un altro video che diventa virale sui social network. Le immagini, riprese dalla bodycam di un poliziotto, hanno fatto il giro del mondo in pochi minuti e mostrano agenti in borghese sparare 96in 42unstradale. A rimanere ucciso è un automobilista afroamericano di 26 anni, Dexter Reed, fermato perché senza cintura di sicurezza. Non è ancora chiaro se sia stato proprio lui a sparare per primo. La sparatoria è avvenuta in un quartiere residenziale di Chicago, a Garfield Park. Il giovane è morto per le ferite riportate. I fatti si sono verificati lo scorso 21 marzo, ma il video è stato diffuso solo nelle ...