Polizia uccide 26enne afroamericano a Chicago con 96 colpi in 42 secondi durante controllo | il video

Chicago, il video shock: Polizia spara 96 colpi in 40 secondi e uccide un giovane - La Polizia di Chicago diffonde un video choc che documenta l'uccisione di un giovane afroamericano di 26 anni, colpito in uno scontro a fuoco in cui gli agenti intervenuti esplodono 96 colpi in 40 sec ...adnkronos

Strage familiare: uccide la moglie e i due figli di 8 e 5 anni, poi si butta sotto un treno - Il conducente del treno non è riuscito a evitare l'impatto e ha travolto il 43enne, morto praticamente sul colpo.ilcorrieredellacitta