Poli | Che gioia il progetto ’Sulle strade del teatro per ragazzi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) È un bilancio più che positivo, con un dato complessivo di partecipazione superiore ai 4.200 spettatori di ogni età, quello dell’edizione della rassegna ‘Nella splendida cornice. Sulledelper. Un cartellone di spettacoli dal vivo programmati grazie alla collaborazione istituzionale dei dieci Comuni del Nuovo Circondario Imolese nell’ambito dei Distretti culturali della Città Metrotana di Bologna. Gli eventi sono stati 43, realizzati a titolo gratuito tra aprile e dicembre nelle più suggestive location del territorio, accomunati dal tema portante delper ragazzi. Il modo migliore per formare un nuovo pubblico e avvicinare i giovani al palco per acquisire una coscienza propria e un proprio gusto nei confronti di questo scenario. Un mezzo funzionale anche per ...