Podismo – Domenica torna anche a Latina Vivicittà; il percorso e le modalità di partecipazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Pubblicato il 10 Aprile, 2024 Il Comitato Uisp diè in fermento da giorni, il grande appuntamento è ormai alle porte:14 aprile, infatti, andrà in scena la 39esima edizione di, manifestazione internazionale di corsa su strada e camminata ludico motoria. L’evento, inserito nel calendario del Grande Slam “Natalino Nocera”, sarà proposto in contemporanea in 38 città italiane e in alcune località estere. Per uniformare i risultati delle varie gare, tutte sulla distanza di 10 chilometri, saranno attribuiti ai percorsi dei coefficienti di compensazione, calcolati in base al profilo altimetrico. Sarà quindi stilata una classifica nazionale unica, maschile e femminile, con tempi compensati.lo start, fissato alle 9,30, scatterà in contemporanea con una diretta su Rai Radio1. Il ...