Pizzarotti lascia Più Europa | sbagliata l' alleanza con Italia Viva

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 10 aprile 2024) «Lascio Più!». Così Federico, presidente del partito. su Facebook «Sento che le decisioni recenti non solo si discostano dall’essenza dei nostri principi fondanti, ma rischiano anche di snaturare completamente il progetto per cui tutti abbiamo lavorato. Questa, per me anomala, consta contaminando l’iniziativa di Piùcon un modo di intendere...