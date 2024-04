Pistola incustodita sul divano | Elijah Abreu | 3 anni | “ci gioca” | spara e muore

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dramma in Pennsylvania: nella giornata di giovedì, 28 marzo 2024, un bambino di 3, è morto dopo essersito accidentalmente un colpo al petto mentre maneggiava unasemiautomatica lasciatadai genitori. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il padre del bambino, il 28enne Jose Hilario, avrebbe lasciato i suoi due figli,e il fratellino minore di 2, sulinsieme a un’arma carica, allontanandosi poi dalla stanza. Poco dopo, l’uomo avrebbe udito uno sparo e sarebbe accorso dai figli, trovando il piccoloimmerso in una pozza di sangue. Trasportato d’urgenza al Lehigh Valley Hospital di Cedar Crest, il bambino non è ...