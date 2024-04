Pisa-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I toscani non vogliono mollare i playoff, così come i lombardi che cercano punti salvezza.-Ferallò si giocherà sabato 13 aprile alle ore 14 presso lo stadio Romeo Anconetani-FERALLO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sono reduci dalla netta sconfitta di Brescia che li ha fatti scivolare in decima posizione a quota 40 punti. La squadra di Aquilani, che ha ottenuto nove punti nelle ultime cinque partite, è ancora in corsa per i playoff, ma deve cercare di non sbagliare più I lombardi hanno strappato un punto prezioso a Cosenza che, malgrado il penultimo posto, li tiene ancora in vita per la salvezza. La squadra di Zaffaroni è infatti a meno due dai playout, e nelle ultime cinque giornate ha ottenuto ...