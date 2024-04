Pirelli P Zero, due nuove e speciali pneumatici per la Porsche Taycan - Il colosso specializzato in pneumatici h sviluppato in collaborazione con il Costruttore teutonico le nuove Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS appositamente per la Taycan Turbo GT, la variante più ...msn

Taycan Turbo GT calza solo pneumatici Pirelli. P Zero R e P Zero Trofeo RS sono “le scarpette magiche” dell'elettrica Porsche - Porsche, in occasione del restyling della Taycan, ha adottato gli pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS, disponibili nelle misure 265/35ZR21 e 305/30ZR21. Queste sono le ...motori.ilmessaggero

Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS per la nuova Porsche Taycan [FOTO] - Per il restyling della Taycan Porsche ha scelto pneumatici Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS, con quest’ultimi ...msn