Piovono massi sulla strada per Tignale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ancora disagi per turisti e abitanti di Tremosine, che negli ultimi mesi si sono più volte trovati in difficoltà nel muoversi dal paese che fa da terrazza privilegiata sul Benaco, ma che purtroppo è fornito di strade che vivono qualche difficoltà a causa della conformazione del territorio, vedi ladella Forra, attualmente chiusa a tempo indeterminato a causa di uno smottamento che ha danneggiato pure l’acquedotto. Se l’altro giorno alcunisono cadutirivierasca, fortunatamente colpendo un’auto di striscio ma senza danni, ora tocca nuovamente allaTignalga, che congiunge Tremosine con, altra località turistica abbarbicata sui monti del Garda. La Sp38, riaperta per le festività pasquali per consentire il transito veicolare, rimarrà aperta a senso unico alternato a ...