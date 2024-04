Pioli | «Milan-Roma come i derby con Inter e Napoli? Altra storia!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 aprile 2024)risponde con obiettività in merito ae alle differenze con gli scontri in Champions League lo scorso anno contro. DIVERSO ? A Sky Sport, Stefanorisponde così alla domanda suparagonandola ai duedello scorso anno in Champions League contro: «competizione. Ma per entrambe è un obiettivo molto importante. Arriviamo bene e abbiamo le qualità per metterle in campo domani sera».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...