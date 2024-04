Pioli | «Euroderby? Inter era superiore! Ma il Milan non è distante»

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Anon è certo passato di mente l’di Champions League della scorsa stagione, dove l’vinse 0-2 l’andata e l’1-0 al ritorno. Ora, alla vigilia del quarto di finale di Europa League con la Roma, l’allenatore delribadisce un concetto. L’AVVERSARIO – Stefanoin conferenza stampa va sul derby-Roma di domani: «Io penso, assolutamente, che domani sera Daniele De Rossi schiererà la formazione migliore per fare molto bene. Perché è un obiettivo molto importante per noi, ma anche per loro. Conosce bene le nostre qualità, le nostre caratteristiche e il nostro stato di condizione, come noi conosciamo il loro. Si affrontano due squadre che stanno bene, loro arrivano da un derby vinto ma non solo: con De Rossi hanno perso solo l’in tutta ...

