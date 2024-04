Pinguini Tattici Nucleari | solidarietà ai palestinesi | “La politica parla di musica | quindi è giusto che anche chi fa musica parli di politica”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Inon sono più un mistero dellaitaliana, come spesso i detrattori li hanno definiti. Oltre un milione di biglietti venduti in un anno, il nuovo tour di 33 date nei palazzetti di “Fake News indoor tour – Non perdiamoci mica di vista” è ovunque sold out mentre sono stati già lanciati gli stadi per il 2025. Il segreto del successo? Raccontare più generazioni attraverso la semplicità delle parole eil porsi sul palco non come divi, ma come le persone comuni. La dimostrazione è Riccardo Zanotti che, durante la prima delle cinque serate al Forum di Milano sold out lunedì 8 aprile, ha indicato la prima fila dietro le transenne: “Da che ora siete qui? Dalle cinque? Un bell’applauso per tutti loro”. Un concerto per i fan dalla prima all’ultima nota. Lo ...