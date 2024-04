Pinguini Tattici Nucleari e il tour sold out | “Band dei record? Preferiamo essere quella dei ricordi”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La, impegnata nei live nei palazzetti, ha già annunciato il2025 negli stadi: "Per la prima volta al Maradona a Napoli. Siamo orgogliosi" Un successo dopo l’altro, l’en plein diout per ilindoor nei palazzetti e l’annuncio di un nuovonegli stadi per il 2025 dal titolo 'Hello World'.