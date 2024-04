Piero Pelù | «Rinasco dopo una depressione | mi ha salvato la musica»

(Di mercoledì 10 aprile 2024)aveva fatto perdere le sue tracce ormai quasi un anno fa. Tour annullato per l’ex Litfiba – ufficialmente a causa di un forte shock acustico – e poi lo stop. I fan si chiedevano dove fosse finito. E oggi è lui stesso a raccontarlo. In questi 10 mesi si è eclissato da tutto. Per combattere con la, come racconta oggi, e creare nuova. La dea, scrive, che lo haannuncia anche il ritorno con un progetto che guarda avanti: nuove canzoni e un tour. Ecco che cosa ha scritto su Instagram., 62 anni, ha annunciato con un post su Instagram di avere lottato con la ...

Come sta Piero Pelù dopo lo shock acustico La lettera ai fan: 'Ho combattuto la depressione': Lo abbiamo visto stuzzicare l'appetito sui social facendo sparire tutti i post: uno stop obbligato, quello arrivato dopo la diagnosi dell' acufene , ma ora come sta Piero Pelù La risposta arriva dallo stesso rocker fiorentino. L'ex frontman dei Litfiba ha aggiornato i fan con una lettera postata sui social. Come sta Piero Pelù Nei giorni scorsi il rocker ...

