Pierino | il lupo ed Enrico Beruschi La favola sulle note della comicità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cala il sipario sulla stagione teatrale alla Campanella. Venerdì andrà in scena l’ultimo appuntamento, dove per il finale di stagione arrivanoe il Quintetto Prestige. Nucleo del concerto sarà l’esecuzione di “e il“ scritta da Serghej Prokofiev nel 1936: unasinfonica pensata per l’infanzia che nel tempo ha avuto un successo tale da entrare stabilmente nel repertorio orchestrale. La versione originale prevede un narratore, che rimarca i momenti salienti, e un’orchestra: a Bovisio Masciago sarà portato in scena un adattamento che prevede il coinvolgimento di un quintetto con fiati, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno, che ben compendia l’originale in quanto è proprio a questi strumenti a fiato che, nella ...