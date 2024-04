Picchiata dalla figlia Soccorsa dall’assessore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Aiutatemi, miami picchia". Una mamma di 69 anni ieri è scappata di casa e si è rifugiata di corsa in municipio. Piangeva e presentava lividi, graffi ed evidenti segni di aggressione. Stava cercando scampocinquantenne violenta. E non era nemmeno la prima volta. La, che abusa di droghe, spesso perde il controllo e se la prende con la mamma. La 69enne è stataalla Sicurezza Antonio De Luca, che ha chiesto l’intervento dei sanitari di Areu. La mamma è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso di Merate, dove le sono state diagnosticate ferite lacero-contuse sia nuove sia vecchie. Avvisati pure i carabinieri meratesi. D.D.S.